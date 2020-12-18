شكرا لقرائتكم خبر عن "الروم الأرثوذكس" تنهى صلاة الجناز ودفن مطران بورسعيد فى اليونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان اليوم الجمعة، إن الكنيسة تممت صلوات الجناز للمتروبوليت – المطران – نيفن، مطران بورسعيد، فى كنيسة القديس جيراسيموس بمقبرة Schistosفى اليونان.

وأوضح الأنبا نقولا ، ترأس الصلاة المتروبوليت "المطران" جيورجيوس مطران غينيا وممثل البطريركية في أثينا، وكان في وداعه الأقارب والأصدقاء من إكليروس المطرانية.

والجمعة الماضى، ترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صلوات جنازة المطران نيفن مطران بورسعيد، من داخل دير مار جرجس بمصر القديمة، وقد أعلنت البطريركية آنذاك أنه سيتم نقل جثمان المطران الراحل بالطائرة إلى اليونان ، وستقام الجنازة والدفن هناك في اليونان حيث ولد.

وكشف الأنبا نقولا، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، ملابسات وفاة المتروبوليت - المطران- نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها، قائلا فى بيان سابق له، إن المطران نيفن كان مريضًا بداء السكر، وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيدًا في مقر المطرانية، وخلال يوم الثلاثاء، "8 ديسمبر" لم يره أى من أبناء رعيته وبمحاولتهم الاتصال به في مقر المطرانية لم تكن استجابة على الاتصال، وتم إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح البابا بواسطة الشرطة فوجدوا المتروبوليت نيفن جالسًا بالبجامة وقد فارق الحياة.



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