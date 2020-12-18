المتحدث الرئاسي ينشر فيديو تفقد الرئيس السيسي للطريق الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد اليوم الجمعة عددًا من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر، وهو أعرض طريق في الشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

ونشر المتحدث، فيديو لتفقد الرئيس السيسي الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة، ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وتم تصميم الطريق طبقًا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه.

الفيديو..