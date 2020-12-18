شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: رصد اقتران المشترى وزحل الإثنين المقبل وبث حى من مرصد حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه ضمن الأنشطة العلمية والمجتمعية التي يقوم بها المعهد، هو إعداد الحسابات الفلكية، بما فيها مواليد الأهلة، ومواقع الأجرام السماوية وظروف تواجدها في صفحة السماء. ومن بين تلك الظواهر، اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، اثنين من كبار كواكب المجموعة الشمسية يطلق عليه الاقتران العظيم.

وكشف القاضى، أن الاقتران العظيم بين المشتري وزحل بدأ منذ أيام ويبلغ ذروته يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري بعد غروب الشمس مساء وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي - بالنصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث سيفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء في تلك الليلة، كما صرح الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأكد أن المشهد سيكون لافتا للنظر بدءا من يوم 17 ديسمبر الحالي، حيث يكون زحل على يسار المشترى وحتى اقترانهما التام فى 21 ديسمبر الحالي، حيث يتبادلان أماكنهما في السماء فيكون المشتري على يسار زحل، ثم متابعة ابتعادهما التدريجي عن بعضهما البعض والذي سيكون ملحوظا بدأ من يوم 25 ديسمبر الحالي وحتى نهاية العام الى ان يبدو انفصالهما واضح للعيان .

ويمكن للمتابعين من الهواة والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، إلا أن مشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد) .

جدير بالذكر أن هذا الاقتران يتكرر كل فترة 20 عاما، حيث كان آخر اقتران في مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكي بأنه نادر.

وحذر المعهد من الانسياق وراء كلام المنجمين الذي سيكثر حول هذا الحدث وما سيتبعه من توقعات كنوع من العلامات او ما شابهة ، مؤكدا أنه لا ينبغي الإنصات لهم على الاطلاق فالتنجيم ما هو إلا حرفة تعتمد على مفاهيم ظنية لاستنباط المجهول.

وقال القاضى: "أن التنجيمهو امر مكروه في الدين ومرفوض من المجتمع، فلا تجعل أمرا ما يعكر صفوك او يفوت عليك الاستمتاع بالجمال المذهل لرؤية تلك الأجرام السماوية في شكلها الجميل في صفحة السماء".

وكشف القاضى، أن المعهد ممثلا في قسمي الفلك وابحاث الشمس والفضاء بتنظيم سيقوم بتنظيم أمسية فلكية بمقر المعهد بحلوان يتخللها محاضرة تعريفية بهذا الحدث والإجابة على أي تساؤلات لهذا الاقتران، ثم رصد ومشاهدة الاقتران بالتليسكوبات الخاصة التي يتولى تشغيها متخصصين من المعهد، كما سيتم تقديم بث حى على صفحة المعهد لرصد الظاهرة، وحتى نتيح لأكبر عدد من المواطنين متابعة الظاهرة.

من الجدير بالذكر أيضا انه في نفس اليوم ويتزامن ذلك مع توقيت الإنقلاب الشتوى في 21 ديسمبر - والذى يعنى أطول ليل واقصر نهار في السنة في نصف الكرة الشمال وأطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الجنوبى.

ويناشد المعهد جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مختتما: "مع تمنياتنا بمشاهده ممتعه للظاهرة الفلكية وبدوام الصحة والسلامة للجميع".