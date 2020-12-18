شكرا لقرائتكم خبر عن الوزارات تبدأ تنفيذ قرار تناوب حضور العاملين لمواجهة كورونا.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الوزارات تبدأ تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتناوب حضور العاملين لمواجهة كورونا، حيث بدأت الوزارات والجهات الحكومية فى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

الوزارات تبدأ تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتناوب حضور العاملين لمواجهة كورونا

بدأت الوزارات والجهات الحكومية فى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

المدن الجديدة.. تجربة مصرية لاستيعاب الزيادة السكانية نالت إشادة العالم

خاضت الدولة المصرية تجربة إنشاء العديد من المدن الجديدة سعيا لتوفير حياة أفضل لمواطنيها واستيعاب الزيادة السكانية المتلاحقة، حيث يعيش المصريون على 7% فقط من إجمالى مساحة مصر، كما أن القاهرة تعانى من تكدس وزحام نحو 24 مليون مواطن.

قفشة فى مواجهة شيكابالا على جائزة أفضل هدف فى أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف فى دورى أبطال أفريقيا التى توج بها النادى الأهلى على حساب الزمالك فى نهائي القرن الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

ترامب يعلن بدء توزيع لقاح موديرنا للوقاية من كورونا بعد أيام من طرح عقار فايزر

أعلن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، البدء فى توزيع لقاح موديرنا بعد اعتماد نجاحه بأغلبية لجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واستخدامه لقاحا لفيروس كورونا الذى طورته شركة الأدوية Moderna، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "لقاح موديرنا معتمد بأغلبية ساحقة.. يبدأ التوزيع على الفور".

منتخب الشباب يتقدم باحتجاج ضد اللجنة الطبية بشمال أفريقيا بعد إلغاء لقاء تونس

كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه سيتم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا بأن هناك 15 لاعباً عينتهم سلبية فى منتخب مصر للشباب، وأن هناك تعنتاً من قبل اللجنة الطبية بشمال أفريقيا، وأن الملفات الطبية الموجودة لدى اللجنة تفيد بسلبية عينة 15 لاعباً وأن عينة الكاف أثبتت ذلك.

السلطات الفيدرالية الأمريكية تحظر مقاضاة شركات لقاحات كورونا حال حدوث أضرار

سمحت السلطات الفيدرالية الأمريكية باستخدام لقاح ضد فيروس كورونا، ولكن إذا ظهرت على أحد الأشخاص أى آثار جانبية للقاح الفيروس، فلن يستطيع توجيه أى لوم لأى أحد أمام المحاكم الأمريكية، حيث منحت الحكومة الفيدرالية شركات مثل "فايزر" و"مودرنا" حصانة من المسؤولية إذا حدث خطأ ما عن غير قصد في لقاحاتهم، وفقا لـ"سبوتنيك".

الصحة العالمية: الدول الفقيرة تتسلم أولى لقاحات كورونا فى الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الفقيرة ستتسلم أولى لقاحات كورونا فى الربع الأول من 2021، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.

رسميا.. إلغاء مباراة منتخب الشباب وتونس وهزيمة الفراعنة 3 / 0

رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15، ليتم إلغاء المباراة رسميا واحتساب نتيجتها 3 / 0 لصالح منتخب تونس.

الخليج 365 في منزل "سيدة الكفاح" بعدما جذبت صورتها تعاطف الملايين

قوة السوشيال ميديا عبارة ربما تسمعها كثيرًا، ولكنها أصبحت حقيقة يمكنك لمس آثارها على أرض الواقع، فبعدما انتشرت صورة "سيدة الكفاح"، ببولاق الدكرور على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تعاطف معها الملايين، وبدأ الجميع يبحث عن طريقة لمساعدتها.

تقارير تكشف فوز الأهلى بلقب نادى القرن الـ21 والأكثر تتويجاً فى أفريقيا

كشفت تقارير عن تتويج النادى الأهلى بجائزة جلوب سوكر المقدمة من مجلس دبي الرياضي بلقب "نادي القرن" والأكثر تتويجاً بالبطولات فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت شبكة " Africans Got Football " المتخصصة فى تغطية أخبار الكرة الأفريقية إن مجلس دبى سوف يوجه دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم 27 ديسمبر.

الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام حول استغلال مطرب شعبى لطفله

أدان المجلس القومى للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، وذلك بنشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى وفى هذا الصدد يعلن المجلس عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بملاكى بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين، إثر تصادم سياره ميكروباص لآخرى ملاكى، بطريق المنير مركز مشتول السوق بالشرقية، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بتصادم سيارة ميكروباص تقل عمال وردية بأحد المصانع بأخرى ملاكى بطريق المنير مركز مشتول السوق، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين معظمهم من قرى نبتيت وسلمنت فى بلبيس ومدينة مشتول .

الآثار تنجح فى استعادة 465 قطعة أثرية مهربة فى 2020 رغم كورونا

تعمل وزارة السياحة والآثار متمثلة فى إدارة الآثار المستردة على متابعة جميع المواقع والمزادات العالمية حتى تتأكد إن كانت هذه القطع الأثرية مسروقة من مصر، وأنها خرجت بصورة غير مشروعة أم لا، ومؤخرًا عرض مزاد كريستيز، فى لندن، بيع عدد من المقتنيات الأثرية منها آثار مصرية تنتمى لعصور مختلفة، من بينها تمثال لابنة الملك المصرى إخناتون، وتمثال لـ قط من البرونز، ولهذا تواصلنا مع شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة؟.

قناة تونس: تضارب مسحة حمزء علاء سبب رفض إقامة مباراة مصر

أكدت قناة تونس الأولى أن أزمة مباراة المنتخب التونسى مع منتخب مصر، متمثلة فى مسحة حمزة علاء حارس المنتخب الوطنى، حيث جاءت المسحة الخاصة به من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سلبية، وحينما خضع لمسحة تابعة لأحد المعامل التونسية جاءت مسحته إيجابية، وهو ما أدى إلى امتلاك منتخب مصر لـ14 لاعباً فقط.

طبيب مارادونا السابق يفجر مفاجأة ويزعم انتحار دييجو بسبب الاكتئاب

بينما يحقق العدل الأرجنتينى فى قضية إهمال محتملة بعد وفاة دييجو أرماندو مارادونا، أدلى طبيبه السابق ألفريدو كاى بتصريح قاسٍ زعم فيه أن وفاة لاعب كرة القدم الأسطورى كان انتحارًا، لأن نجم كرة القدم لم يعد يريد أن يعيش.

الشرطة اليونانية تحتجز مسئولا فى القنصلية التركية بتهمة التجسس

قال مصدر يوناني كبير اليوم الجمعة إن الشرطة احتجزت مسؤولا في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس في قضية ستؤدى على الأرجح لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، ونددت الخارجية التركية سريعا بالاعتقال وقالت إنه ينتهك حقوق المسؤول القنصلي.