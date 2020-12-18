شكرا لقرائتكم خبر عن تكريك الشاطئ الغربي لتشغيل عبارة غرب أسوان خلال السدة الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الوحدة المحلية لمدينة اسوان عن بدء العمل في تكريك الشاطئ الغربي من النيل امام مرسي قرية غرب أسوان، حيث تم الاستعانة بعدد 2 كراكة لتكريك وتعميق البر الغربى لعبارة غرب اسوان حتي يتم تشغيل العبارة طوال السنة خلال فترة السدة الشتوية والتي ينخفض فيها منسوب النيل.

وتمت عملية التكريك للتيسير على اهالى القرية في التنقل، حيث تم التكريك بعرض 30 متر وبعمق 6 متر وذلك لرسو العبارة خلال فترة السدة الشتوية تعمل العبارة طوال العام، وتمت اعمال التكريك تحت اشراف، قاسم معتصم نائب رئيس المدينة ومصطفى حزين رئيس القرية.