شكرا لقرائتكم خبر عن «عوالم الإنسان المجهولة » للدكتورة رباب الشتشتاوى بمكتبة المستقبل السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة ،عن تنظم أمسية ثقافية لمناقشة كتاب «عوالم الانسان المجهولة» للدكتورة رباب الششتاوى، وذلك في السادسة من مساء غد السبت.

وتقول الكاتبة أن هذا الكتاب يمثل تأملات في علوم الطاقة وما وراء الطبيعة، حقائق لم تعرفها من قبل عن علم «القبالة» والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائي والطاقة البشرية والنظرية البشرية.

وتؤكد الكاتبة من خلال كتابها أن أعمال كل منا طاقات مختلفة فكلا منا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهي بذلك ترسم وتسجل حركتنا في الكون، وتخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كي يتمكن البعض من رؤيتها، وهي ما تعرف بالهالات.