شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 623 حالة إشغال متنوعة من شوارع مدينة ببا جنوب جنوب بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة هاني الجويلي حملة مكبرة مدعومة بعناصر من قوات الأمن، إستهدفت إزالة إشغالات الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والمحال المخالفة والأسواق العشوائية بكافة المحاور والميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة .

و تمكنت الحملة من إزالة 623 حالة إشغال متنوعة والتي شملت 129 إعلانا مخالفا و2 كشك بدون ترخيص و71 بروز محلات وتندات و21 كرسيا بجانب 400 إشغال متنوع من الإشغالات الأخرى مع التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه المخالفات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برفع 70 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة، فيما تم جمع وتوريد8 أطنان من المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي سدس، ومسح وتمهيد طريق سدس/هلية ومداخل القرية، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لقرية صفط راشين برفع 25 طنا من القمامة والأتربة ومخلفات تطهير مصرف صفط راشين.