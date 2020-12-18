شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسنا يتفقد المراكز التكنولوجية بمجالس القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمجالس القروية، ورافقه خلال الجولة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفي رئيس قرية الحلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة تم المرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة التي تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم تفقد «نصير» محطة مياه الشرب المدمجة بالحلة التي تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية وذلك إلي جانب المرور على شوارع القرية. وخلال الجولة شدد نصير على الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار القانون.

مؤكدا على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، ورضا المواطنين. كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد