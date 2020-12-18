أخبار مصر

رئيس إسنا يتفقد المراكز التكنولوجية بمجالس القرى

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسنا يتفقد المراكز التكنولوجية بمجالس القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمجالس القروية، ورافقه خلال الجولة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفي رئيس قرية الحلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة تم المرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة التي تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم تفقد «نصير» محطة مياه الشرب المدمجة بالحلة التي تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية وذلك إلي جانب المرور على شوارع القرية. وخلال الجولة شدد نصير على الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار القانون.

مؤكدا على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، ورضا المواطنين. كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    123,701

  • تعافي

    105,919

  • وفيات

    7,015

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إسنا يتفقد المراكز التكنولوجية بمجالس القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا