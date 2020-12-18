شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسنا يتفقد المراكز التكنولوجية بمجالس القرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمجالس القروية، ورافقه خلال الجولة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفي رئيس قرية الحلة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجولة تم المرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة التي تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم تفقد «نصير» محطة مياه الشرب المدمجة بالحلة التي تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية وذلك إلي جانب المرور على شوارع القرية. وخلال الجولة شدد نصير على الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار القانون.
مؤكدا على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، ورضا المواطنين. كما شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد
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