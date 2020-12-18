شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار المستردة»: نواجه تحدي إثبات ملكية الدولة للقطع الأثرية وخروجها بشكل غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن الإدارة تتابع عبر كافة الوسائل تداول أي قطع أثرية تنتمي لمصر، وتتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية لمواجهة ذلك التداول غير الشرعي للأثر.

و أضاف لـ«المصري اليوم» أن من بين الوسائل التي نتتبع من خلالها تداول الآثار صالات المزادات، مشيرا إلى أنه في حالة مثل حالة صالة مزاد «كريستيز» بلندن والتي عرضت مؤخرا قطع أثرية مصرية من بينها تمثال لابنة الملك «إخناتون»، يتم دراسة حالة تلك الآثار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تقوم الوزارة بطلب الاطلاع على مستندات الملكية.

و تابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن من بين التحديات التي تواجه عمليات الاسترداد بعض البلدان هو التشريعات المحلية التي تضع على عاتق الدولة صاحبة القطعة الأثرية ضرورة إثبات ملكيتها للقطع وأنها خرجت من موطنها الأصلي بشكل غير شرعي.

و أكد أن اتفاقية اليونسكو للعام 1970 أيضا تؤكد على نفس المعني من حيث إثبات الدولة لملكيتها للآثار الذي يتم تداوله، لافتا إلى أن خروج الآثار خلسة ثم استخراج شهادة تصدير لها من دولة لآخري هو الطريق لاستخراج وثائق للقطع الأثرية التي يتم تداولها بشكل غير شرعي.

وكشف «عبدالجواد» أن مصر استطاعت استرداد 465 قطعة أثرية خلال العام 2020 بالرغم من انتشار فيروس كورونا وقيود السفر والنقل، لافتا إلى استرداد قطع أثرية من ألمانيا وإيطاليا ودولة الأمارات العربية المتحدة، بينما بلغ عدد القطع المستردة خلال العام 2014 ( 2000 ) قطعة أثرية، بينما بلغ عدد العملات المستردة 21 ألف و660 عملة أثرية.

كما أكد أن أبرز القطع التي تم استردادها خلال العام 2020 هو لوحة «بادي سينا».

وقال إن إدارة الآثار المستردة، تتابع تداول القطع الأثرية من خلال البلاغات التي تتلقاها من المواني والمطارات، ومتابعة كافة ما يعرض على صفحات التواصل الاجتماعي أو مزادات يتم الإعلان عنها من خلال الأون لاين.

جدير بالذكر أن تمثال الأميرة «أمارنا»، والتي يعتقد أنها ابنة أخناتون، يرجع تاريخه في الفترة ما بين 1347- 1345 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه إسترليني.

كما عرض في المزاد تمثال لقط برونزي ولوحة ججرية وتمثال رأسي من الحجر الجيري وتمثال من البرونز للإله أوزريس، وتمثال خشبي لأحد التوابيت يتراوح سعره من 120 إلى 180 ألف جنيه إسترليني.