شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 9 أطباء وممرضات وإداريين للتحقيق ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المهندس محمود شاهين، رئيس مدينة الفشن ببني سويف، اليوم الجمعة، 9 من الأطباء والتمريض والإداريين بمستشفى الفنت القروي التابعة لمركز الفشن للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم.

كان أشرف حمزاوي رئيس مجلس قروي الفنت قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الفنت القروي لمتابعة سير العمل والتأكد من أنضباط العاملين بالمستشفي من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حيث تبين غياب 9 من الاطباء والممرضات والإداريين من العاملين بالمستشفى وعلي الفور تم تحرير مذكر بالواقعة واحالتها للمهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم.