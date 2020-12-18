شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 34 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 34070 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 4 أسواق، و9 رياشات، ومعاينة 8 مزارع، وسحب 86 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 8 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 17500 طائر، بالإضافة إلى التقصي النشط بـ 9 منازل، وسحب 20 عينة، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة بإدارتي مطوبس وبلطيم، مؤكداً أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد وارتداء الكمامات.

وقال «عبداللاه» إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.