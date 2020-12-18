شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحجر الزراعي يلتقي وفدًا من السفارة الهولندية لبحث منظومة إستيراد تقاوي البطاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعي، وفد من السفارة الهولندية يضم الدكتور ميلا لينسترا، المستشار الزراعى الهولندي بمصر والاردن، وعمر عبداللطيف، مستشار زراعي بالسفارة الهولندية في مصر، لبحث التعديلات المقترحة على منظومة استيراد التقاوي من دول الإتحاد الأوروبي.

وقال «العطار»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الاجتماع تناول موضوعات فحص التعاون في مجال التبادل التجاري الزراعى بين مصر وهولندا والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من تقاوى البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي وتعد حصة هولندا هي الأكبر حيث يتم استيراد ما يزيد عن 35% من أجمالي ما تستورده مصر من دول الاتحاد الأوروبي من هولندا.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي ان وفد السفارة الهولندية عرض التجارب التي تمت مع دول الجوار كنماذج يحتذى بها، مشيرا إلى رغبة المستثمرين الهولنديين في التحول من التجارة مع مصر إلى الاستثمار في مصر وجعل مصر بمثابة مركز لاستثمارات هولندية في مجال الزراعة تغذى باقى الدول المجاورة.

وأوضح «العطار»، ان الاجتماع تطرق إلى التعديلات المقترحة التي تعتزم وزارة الزراعة المصرية اجراؤها على منظومة استيراد تقاوى البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أن هذه التعديلات في طور الدراسة ولم ترقى إلى قرارات تنفيذية حتي الآن.

ولفت رئيس الحجر الزراعي إلى إنه من المقرر أن يتم الصياغة النهائية لهذه الآلية المقترحة بالاتساق مع المعايير الدولية دون وضع أي عوائق مع التجارة الدولية واتاحة مسودة هذه الآلية للدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية WTO واستقبال تعليقات الدول والرد عليها قبل بدء تنفيذ الآلية المقترحة.