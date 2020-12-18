شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % نسبة رضا منتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وأضاف، في بيان اليوم الجمعة، أن مشروع يهدف إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حاليًا بتوفير خدمات رعاية صحية آمنة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية بجودة عالية وكرامة ودون تمييز.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نجاحًا على أرض الواقع في بورسعيد وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية داخل نطاق المحافظة.

وأشار، إلى أن عدد المسجلين للانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية من خلال المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس) تخطى ٣ مليون مواطن حتى الآن، شملت المحافظات التي لم يتم افتتاح المنظومة بها رسميًا وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا عن الثقة في المنظومة ونجاح تطبيقها في بورسعيد، والتي تغطي المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد ٩٥% من الاحتياجات الطبية والعلاجية للمحافظة حتى الآن.

وأضاف، قدمنا من خلال هذه المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية أكثر من ٣ مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ما بين عمليات متقدمة ونادرة وذات مهارة وذات طابع خاص وكبرى وصغرى ومتوسطة ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

واستطرد الدكتور أحمد السبكي، أن عملية فتح الملفات الفردية والعائلية للمواطنين منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، شملت تسجيل ٦٥٤.٧٧٦ ألف مواطن في بورسعيد، ٨٠٠ ألف مواطن في الأقصر، ٩٣٦ ألف مواطن في الإسماعيلية، بالإضافة إلى تسجيل ٨٤.٣٤٥ ألف مواطن بجنوب سيناء، ٧٢٤.٥٦٧ ألف مواطن بأسوان، ١٨٢.٣٩٠ ألف مواطن بالسويس.

ولفت إلى أن المنشآت الصحية الجاري تجهيزها والمقرر انضمامها لمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تشمل ٣٥ وحدة ومركز صحة و٩ مستشفيات بمحافظة بورسعيد، ٥٩ وحدة ومركز صحة و٧ مستشفيات بمحافظة الأقصر، ٥٤ وحدة ومركز صحة و١٢ مستشفى بالإسماعيلية، بالإضافة إلى ٢٢ مركز ووحدة صحية و٨ مستشفيات بجنوب سيناء، ١١٢ مركز ووحدة صحية و١١ مستشفى بمحافظة أسوان، و٥٩ مركز ووحدة صحية و٦ مستشفيات بالسويس.

وتابع، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يتيح خدمة حجز المواعيد في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية طبقًا لأحدث النظم الصحية العالمية، حيث أنه بإمكان المرضى حجز مواعيد الكشف بكل سهولة من خلال الاتصال بالكول سنتر ١٥٣٤٤ مجانًا، كما أن حجز المواعيد في المستشفيات أو العيادات التخصصية يتطلب تحويلًا من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والذي يضمن عدم تشغيل الأجهزة الطبية بالمستشفيات دون فائدة تشغيلية لها بما يسهم في الحفاظ على أصول المستشفيات وعلى الموارد العامة للدولة واستدامة المشروع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منظومة الكول سنتر ١٥٣٤٤ للحجز والاستفسارات والشكاوى، تعمل من خلال فريق متكامل مدرب على أعلى مستوى لكسب ثقة المتعاملين وتحقيق رضاء المنتفعين، ويختص بتلقي مكالمات الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية في كل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من كافة أنحاء الجمهورية حول آليات عمل المنظومة ومواعيد تطبيقها بالمحافظات الأخرى، إلى جانب تلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الجديدة والعمل الفوري والسريع على حلها، مشيرًا إلى أن الكول سنتر منذ بداية تشغيل التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وحتى الآن استقبل أكثر من ٢٠٠ ألف مكالمة ما بين حجز للكشف وشكاوى واستفسارات، فيما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة حسب الإحصاءات الرسمية ٩٣% دون أية شكاوى من جودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وتابع السبكي: أن إشادة المنظمات الدولية بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد وتحقيق الحلم الذي عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.

كما وجه الدكتور السبكي الشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة الدقيقة وقيادة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وإنجاح العمل به، لبناء وتأسيس منظومة صحية قوية متكاملة تشمل ١٠٠ مليون مصري وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتحافظ على صحة كل المصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، استمرار نجاح المنظومة في ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاثة المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باعتبارها المسئولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها مسئولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.

وتابع: أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها في الأقصر والإسماعيلية في أقرب وقت، ولافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام ٢٠٣٠، والتي منها سيشكل أيضًا تقدم مصر في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر ٢٠٣٠.