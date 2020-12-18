شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوير العقاري»: إقبال كبير على منطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة بعد اكتمال المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري، إن أراضي «بيت الوطن» في مدينة القاهرة الجديدة، أصبحت من المناطق الواعدة بما تشهده من مشروعات سكنية جديدة.

وقال «طاهر»، إن منطقة بيت الوطن شهدت إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين وأصحاب الشركات بعد اكتمال أعمال المرافق والخدمات من خلال جهاز مدينة القاهرة الجديدة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق.

وأشار إلى أنه تم تصميم شبكات صرف أمطار على أعلى مستوى، ما يصب بشكل كبير في مصلحة المدينة والمشروعات التي تشهدها منطقة بيت الوطن وامتداد النرجس، وتعتبر منطقة بيت الوطن هي المنطقة الوحيدة التي تشهد تركيب هذه الشبكات.

وأضاف أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يسعى لتلاشي العيوب التي كانت موجودة في تصميم البنية التحتية لأحياء القاهرة الجديدة.

وشدد على أن منطقة بيت الوطن في القاهرة الجديدة ستكون آمنة بعد ذلك وبعيدة تماما عن أضرار الأمطار التي تضرب المدن الجديدة، متوقعا أن يكون الإقبال على شراء العقارات على منطقة بيت الوطن وامتداد النرجس كبيرا بعد إعادة هيكلة شبكة البنية التحتية بالقاهرة الجديدة .

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن بدء إطلاق التيار الكهربائي لبعض أحياء مشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة 2 بيت الوطن، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أنه أصبح متاحا لجميع حاجزي قطع الأراضي التي تم الانتهاء من بنائها بالأحياء ( 8.7.6.5 ) بمشروع بيت الوطن توصيل التيار الكهربائي، وذلك بعد التنسيق مع جهاز المدينة، وشركة التوزيع واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن موزع توسعة 2 بيت الوطن، يتكون من (52) خلية ويعمل كبديل لمحطة محولات (بيت الوطن 2)، ويقوم بتغذية ( 13 ) موزعا فرعيا بالأحياء ( 8.7.6.5 ) بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، كما أن الموزع يقوم بتغذية بعض الكمبوندات بمنطقة 1000 فدان بالامتداد الشرقي بالمدينة.