شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والقرى بمدينة طلخا غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، أنه يتم قطع التيار الكهربائي عن مناطق وقرى متعددة بمركز طلخا، السبت، بسبب فصل التيار الكهربائى الشامل عن محطة محولات طلخا لعمل صيانة دورية من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا.
وذكر مركز ومدينة طلخا، في بيان صحفي، «أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع الخدمة هي (مدينة طلخا- أورمان طلخا- ميت الكرماء- جوجر – كفر العرب- منشأة البدوى – كفر الخوازم- ميت عنتر – كفور العرب- كفر دميرة القديم- كفر الأصالى)».
وأهاب المركز بجميع المواطنين والمستشفيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال هذا الوقت.
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