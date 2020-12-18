شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اللغة العربية بآداب بني سويف»: «لغتنا حملت العلم والحضارة في كل العصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محروس محمد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب ببني سويف، إنه في مثل هذا اليوم ١٨/١٢/١٩٧٣ صارت اللغة العربية إحدى لغات العالم الست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها، إحدى لغات العالم التي تكتب بها العهود والمواثيق الدولية.

وأضاف لم يكن القرار مِنة تَمن بها الأمم المتحدة على اللغة العربية؛ وإنما هي شهادة مستحقة للغة تعد أطول اللغات عمرا، وأكرم اللغات التي حملت مشاعل العلم والحضارة في العصور الوسطى، وعلى أمل بمشيئة الله تعالى أن تحمل أنواره في المستقبل، كما أنها لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومن ثم فقد ضمن الله حفظها بحفظ كتابه إلى يوم الدين، قال تعالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

وتابع، حرى بأهل العربية أن يهتموا بإحيائها في التواصل اليومي وفي كتابة العلم بها وترجمته إليها وكذلك في تدريسها وتعليمها للناطقين بغيرها.

ولقد دأب قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة بني سويف أن يحتفل بين أعضاء هيىة التدريس وبين طلاب الجامعة باللغة العربية في يومها العالمي في كل عام، ويقيم على هامش الاحتفال المسابقات الثقافية والمبارات الشعرية، في جو تسوده مشاعر الفرح والبهجة، التي نلمسها في جميع المشاركين عندما نعطيهم فرصة التعبير عن خواطرهم عن اللغة العربية.وصدق شاعر النيل حافظ إبراهيم في وصفه هذه اللغة بقوله: أنا البحر في أحشائه الدر كامن. فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتيعاشت لغتنا وعاش أهلها في زهو وازدهار .