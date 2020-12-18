شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرئة المتهمين.. أسقف المنيا يلتقي «سيدة الكرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، على لقاء السيدة سعاد ثابت، عقب حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في قضية تعريتها والمعروفة إعلاميا بقضية «سيدة الكرم» بعد إعادة إجراءات المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجنًا.

قال الأنبا مكاريوس: «تقابلنا معها، وطيبنا خاطرها، وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض، وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة».

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية مايو 2016، بسبب شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة آنذاك وشاب قبطي متزوج. واتهمت «سيدة الكرم» طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالده بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرا بهتك عرضها.

وقرر المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، أسبابه.