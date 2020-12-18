شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرئة المتهمين.. أسقف المنيا يلتقي «سيدة الكرم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، على لقاء السيدة سعاد ثابت، عقب حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في قضية تعريتها والمعروفة إعلاميا بقضية «سيدة الكرم» بعد إعادة إجراءات المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجنًا.
قال الأنبا مكاريوس: «تقابلنا معها، وطيبنا خاطرها، وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض، وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة».
كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية مايو 2016، بسبب شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة آنذاك وشاب قبطي متزوج. واتهمت «سيدة الكرم» طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالده بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرا بهتك عرضها.
وقرر المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، أسبابه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,701
-
تعافي
105,919
-
وفيات
7,015
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرئة المتهمين.. أسقف المنيا يلتقي «سيدة الكرم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.