شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس مائل للدفء السبت.. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة بفرص سقوط (30 % تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «26- 12»، أسوان «27 - 12» .