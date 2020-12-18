شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 4023 مواطنًا خلال القوافل الطبية في مركزي أسوان وإدفو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية أبوالريش قبلي بمركز أسوان، وقرية العطواني بمركز إدفو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (4023) مواطنًا.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.
وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
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الوضع في مصر
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اصابات
123,701
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تعافي
105,919
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وفيات
7,015
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