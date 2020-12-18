شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء المنصورة الدولي ينقذون قدم مصاب بـ«كورونا» من البتر بعملية تسليك شرايين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد «المنصورة الدولي»، اليوم، من إجراء عملية تسليك شرايين للطرف السفلى الأيمن لمريض يعانى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مع وجود جلطة حادة وانسدادات بشرايين الفخذ والساق مما يهدد ببتر الساق.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفى «إن المريض تم تحويله من مستشفى الصدر بالمنصورة إيجابي كورونا ويبلغ من العمر 67 عاما محول وهو يعانى من ألم وزرقة بالقدم والساق اليمنى واستقبله أطباء الإستقبال بالمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليه بعدما اتخذ الفريق الطبي بالاستقبال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتبين بعد الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة أن المريض يعانى من وجود جلطات حادة وانسدادات بشرايين الحوض والفخذ والساق اليمنى ويحتاج لإجراء جراحة عاجلة.

وأضاف: اتخذ فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير بالمستشفى القرار الفوري بإجراء عملية تسليك للشرايين الطرفية باستخدام القسطرة لاستعادة الدورة الدموية والحفاظ على قدم المريض من البتر، وقد أدخل العمليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، واستطاع الفريق الطبي استعادة الدورة الدموية الطرفية للمريض .

شارك في إجراء الجراحة فريق طبى من قسم جراحة الأوعية الدموية يضم كلا من: الدكتور إسماعيل حامد، دكتوراه جراحة الأوعية الدموية، رئيس الفريق، والدكتور محمد السيد، طبيب مقيم زمالة جراحة الأوعية الدموية وبمساعدة الدكتور نشأت فتحي، استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، بالإضافة لفريق التمريض.