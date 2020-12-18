شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤكد لـ"الخليج 365" القضاء على المناطق العشوائية خلال شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن صلاة الجمعة تقام من مسجد تحيا مصر فى مدينة الأسمرات وهو المسجد الثانى بمدينة الأسمرات والتى تشرفت بافتتاح المرحلة الثالثة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وأضاف اللواء خالد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش أداء أول صلاة بمسجد تحيا مصر بالاسمرات 3، أن هناك تأكيد من القيادة السياسية بأن جميع المشروعات التى تبنى بديلة للعشوائيات لابد وأن تكون مكتملة الخدمات ومن ضمن تلك الخدمات المنشآت الدينية، وهناك حرص بأن كل المشروعات التى تقام أن يوجد بها مسجد وكنيسة، موضحا أن الاسمرات يسكنها اليوم قرابة 16 ألف أسرة بإجمالى حوالى 100 الف مواطن، مؤكدا أنها مدينة متكاملة وتم بناء كنيسة بها على نفس المساحة وبنفس الاعداد وتم افتتاحها منذ أيام.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود تنسيق دائم بين المحافظة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة فيما يخص الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وهناك التزام من المواطنين فى تطبيق الإجراءات من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وتوفير كافة المستلزمات الطبية.

وتابع اللواء خالد عبد العال، أن مدينة الاسمرات أحد مشروعات الدولة التي تم بناءها فى 2014، موضحا أن هناك مراحل أخرى ستتم امتداد للاسمرات خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مشروعات بدائل العشوائيات مستمرة وأنه خلال شهور قليلة سيتم القضاء نهائيا على جميع المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة بموجب الانتهاء من المشروعات التي تنفذ حاليا وقاربت على الانتهاء بحيث يتم القضاء تماما على المناطق العشوائية ويتم نقل سكانها إلى مناطق حضارية لائقة بالمواطن المصرى.