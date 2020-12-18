بلاغ للنائب العام.. أول تحرك رسمي بشأن فيديوهات "محمد وبسنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، بنشر "فيديوهات مسيئة" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى واقعة نشر فيديوهات تحت عنوان: "محمد وبسنت وياسين".

وأعلن المجلس في بيان اليوم الجمعة، اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال، إضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بالمطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، ما أثار استياء شديدًا من هذه الأفعال غير المقبولة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض أطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم والاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

وأضافت أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل، وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، إضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.