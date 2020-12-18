نائبا عن الوزير.. وكيل أوقاف المنوفية يفتتح مسجد الرضوان بقويسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الجمعة، مسجد الرضوان بمدينة قويسنا، على تم إعادة تجديده بالجهود الذاتية، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ أحمد عبدالؤمن، إن العالم كله لجأ لأسلوب الدين الإسلامي في محاربة الأوبئة، وطبق ما يسمى الآن بالحجر الصحي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال " إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها".

وأضاف عبدالمؤمن خلال خطبة الجمعة، أنه يجب الأخذ بأسباب الوقاية والنجاة التي هي خير من العلاج، مشددا على أن من يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا آثم شرعا.

ولفت إلى جائحة كورونا ليس لها من دون الله كاشفة، والمؤمن هو المستفيد منها، لأنه أمره كله خير إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.

وأكد وكيل أوقاف المنوفية، أن الإسلام علمنا النظافة، وسنّ لنا الرسول السواك والأخذ بأسباب الصحة، ةما أنزل الله من بلاء إلا وأنزل معه الشفاء، فالمسلم يتوضأ ويغتسل مرات عديدة في اليوم الواحد.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لكي نمر وننجى بوطننا من هذه الجائحة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ويوفق قادتها إلى ما يحبه ويرضى.

وأشاد عبد المؤمن بما لمسه من التزام المصلين بمسجد الرضوان بالإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة الالتزام بذلك، حتى لا تحدث أي عدوى تؤدي إلى غلق المساجد مرة أخرى.

وأثنى مدير مديرية المنوفية، على الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، من أعمال تطهير للمساجد، وأن تظل مفتوحة؛ لتؤدى فيها الصلوات المفروضة.

وحرص وكيل أوقاف المنوفية، على تفقد المسجد والإنشاءات التي تمت به، بصحبة المهندس محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ووكيل أوقاف قويسنا، والشيخ محمد السروجي إمام المسجد.