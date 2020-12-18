شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1158 شخصا بقافلة طبية بقرية سالم البحيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيرى مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين مكونة من ٨ عيادات في تخصصات «الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة»، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على ١١٥٨ مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، «معمل دم ١١٥- معمل طفيليات ٤٤- حالات الأشعة ٢٨- عدد استصدار ٢ قرارات نفقة دولة- تحويل عدد ٢٦ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية ٤٩ حالة».

شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد ١١٧ مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، الأمراض غير المعدية «الضغط والسكر والسمنة، أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة»، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٠ مواطن.