شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشهد غدا أعلى معدل تشغيل يومي منذ عودة الحركة يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت ١٩ ديسمبر أعلى معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي.

تسير مصرللطيران غدًا ٧١ رحلة جوية بمعدل رحلة جوية إلى كل من تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين إلى الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلى ثلاث رحلات جوية إلى بيروت، جدة، دبي.

فيما تسير ١٥ رحلة داخلية بمعدل٤ رحلات إلى الأقصر و٣ جوية إلى شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين إلى طابا، و٨ رحلات شحن جوى، وتنقل جميع الرحلات ما يقرب من ٧٠٠٠ راكب.