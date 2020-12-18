شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد علي أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الخدمية والحكومية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية، والمقاهي والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ،وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار قام محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالحي، برش وتعقيم مدرسة الشهيد كمال عابدين، ومدرسة الناصرية، ومدرسة الشبان المسلمين بحى الزهور، ومبنى مدرسة الفاروق وحضانة الفاروق، وإدارة شرق التعليمية من أجل توفير مناخ وبيئة صحية للمواطنين.

فيما تابع المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، الإجراءات الإحترازية والتي شملت تعقيم مبنى الوحده المحلية بالعدلية، ومكتب بريد العدلية، وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالبلاشون، وتعقيم مدرسة البلاشون الإعداديه بنين ،و تعقيم ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف، ومدرسة فريد غنيم الإبتدائية بأولاد مهنا، بالإضافة إلى تعقيم مبني الوحدة المحلية بالزوامل، ومبنى جمعية الهلال الأحمر بأولاد سيف، وعدد من مباني الوحدات المحلية وماكينات الصراف الآلي بنطاق المركز، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وتابع المهندس وجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز والوحدات المحلية، بالتنسيق مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بديرب نجم، حيث توجهت حملة تطهير مكبرة إلى قرية كراديس التابعة للوحدة المحلية ببهنيا، وقامت الحملة بتطهير جميع المنازل بالقرية ورش الأسطح والأرضيات والأبواب والنوافذ، كما تم رش وتطهير المساجد والتنبيه بفتح المسجد قبل موعد الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الإنتهاء من أداء الصلاة مباشرة، وعدم فتح دورات المياه امام المصلين والتنبيه عليهم بإحضار سجادة للصلاة خاصة بكل مواطن تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما تم تطهير كافة المنشآت الحكومية بالقرية من مكاتب العاملين ودورات المياه والمدارس بكافة الفصول ودورات المياه والملاعب حرصا على صحة وسلامة المواطنين.