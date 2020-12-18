شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب أحد الرموز الصوفية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غيب الموت أحد الرموز الدينية الصوفية في شمال سيناء، وأكدت قبيلة السواركة وفاة الشيخ سالمان عرادة، أحد قيادات ورموز الطرق الصوفية في المحافظة بمقر إقامته في محافظة الإسماعيلية، عن عمر ناهز٧٠ عاما.

يعد «عرادة» أحد مؤسسي الطريقة الصوفية العلوية بشمال سيناء، وأنشأ زاوية بالشيخ زويد، تبعتها زوايا في محافظة شمال سيناء وفي محافظات الجوار.

وبدأ «عرادة» الذي ينتمي لقبيلة السواركة حياته معلمًا بالشيخ زويد، ثم موجهًا بالتربية والتعليم بشمال سيناء، حيث ينتمي إلى الفكر الصوفي المعتدل، ومنهج دعوته التقرب إلى الله وتعلم العلم الديني المعتدل، وعدم المغالاة أو التشدد. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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