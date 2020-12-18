شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقاية خير من العلاج».. موضوع خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ شعبان عبد الباقي خطيب مسجد الأبرار في الحى السادس بـ٦ أكتوبر، الصحة بأنها أغلى هبة من الله عز وجل أنعم بها على بنى البشر.

وأشار في خطبة الجمعة أن هناك نعمتان مغبون فيهما الإنسان الصحة والفراغ، مستعرضا قوله تعالى «وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين».

ودعا «عبد الباقي» إلى المحافظة على صحة البدن وحماية المجتمع من المأكل الحرام والمشرب الحرام ، موضحا أن «الوقاية خير من العلاج» ومقاصد الشريعة الإسلامية حفظ البدن.

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على حماية البيئة والمجتمع وإتباع الفطرة السليمة وحث على النظافة والطهارة والدواء، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ إبن ٱدم وعاءا شرا من بطنه، وقوله تداوا عباد الله فلكل داء دواء.