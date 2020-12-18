شكرا لقرائتكم خبر عن «الزمرونية فيها حاجة حلوة».. حملة لعزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مدرسة الزومرنية الإبتدائية بإدارة كفرشكر التعليمية مبادرة «الزمرونية فيها حاجة حلوة» لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة بالقرية بالكامل بتغطيتها بمواسير بلاستكية في إطار الإجراءات الإحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء حرصا على جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.

قال سيد جعفر منسق الحملة، أن المدرسة بدأت بالفعل وقامت بتغطية كل أعمدة الإنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة في نطاق القرية.

وأوضح «جعفر» أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستك تتكلف فقط 100 جنية ثمن الخامات فقط، أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة وأهالي القرية للتواصل، مناشدا بسرعة التفاعل مع الحملة لتغطية القرية بالكامل.

من ناحية أخرى أعلن محمد أبوعيطة، أحد مؤسسي الحملة، أن المبادرة أطلقت أيضا ملتقى تعليمي «أون لاين» تزامنا مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتطبيق نظام التعليم الجديد حيث تم إنشاء هذا الجروب التعليمي، مشيرا إلى أن المبادرة تضمن عدة أنشطة وفعاليات فرعية منها مبادرة «معلم على الهواء»، والتي يتم خلالها حلقات بث مباشر من الملتقى لتعريف المتابعين بإيحابيات نظام التعليم الجديد.

عزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس

عزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس

عزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس

عزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس