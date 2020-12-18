شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع ورفع السيارات المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، استكمال ودراسة عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واعضاء اللجنة العليا للتطوير.

أكد المحافظ، أن الهدف من اللجنة متابعة كافة الملفات والمقترحات الخاصة بتجميل المحافظة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تطوير بعض المناطق بالمدينة منها (ميدان صفي الدين ابوشناف – مقترح لتنفيذ عدد من الاعمال الفنية- تطوير الحديقة الدولية بشرق النيل – مرسي اخناتون)، والعمل على تنفيذ تصميمات متطورة ومبتكرة، مما يعكس حضارة مدينة المنيا.

وجه المحافظ، بمراعاة التنسيق الحضاري لمسافات الإعلانات المتواجد في أنحاء المدينة، مع مراعاة أن تكون المسافة المحددة، لإقامة الإعلانات مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها، كما وجه بتشكيل لجنه لحصر كافة الإعلانات واللوحات الإرشادية لتحديد مدى الاستفادة منها، والعمل على إزالة الإعلانات المخالفة.

وأكد المحافظ، على تهذيب الأشجار التي تعيق إشارات المرور والعلامات الارشادية واللوحات المرورية، موجها إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع وحصر كافة السيارات المتهالكة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والعمل على رفعها من جميع الشوارع، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على الأكمنة والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا