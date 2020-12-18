شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤكد افتتاح أكثر من 600 مسجد بمعدل 5 مساجد يوميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اليوم شهد افتتاح 45 مسجدا، وبالتالى أصبح إجمالى ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر الماضى 596 مسجدا على مستوى المحافظات، موضحا أنه بحلول الجمعة القادمة سيكون ما تم افتتاحه أكثر من 600 مسجد بمعدل 5 مساجد يوميا، وهذا رقم غير مسبوق فى أى دولة ولم نسمع به.

وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" على هامش افتتاح مسجد تحيا مصر بالأسمرات 3 اليوم الجمعة، أن الأسمرات مدينة متكاملة بكل ما تعنيه، ويوجد بها المدينة الشبابية والمدارس والمرافق العامة والسكن المتميز الذى تسلمه أهاليا مجهزا ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، نحن الآن فى الأسمرات 3 وقبلها تم افتتاح الأسمرات 1 و2 وبشائر الخير، مؤكدا أن ما تقدمه الدولة المصرية فى برامج الحماية المتعددة سواء فى مسكن آمن والمرافق والطرق والبنية التحتية والطرق والصحة من خلال المبادرات الرئاسية لعلاج فيروس سى يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى مجال العناية بالإنسان وتوفير الحياة الملائمة وتحسين الأحوال المعيشية وخاصة مراعاة الطبقات الأولى بالرعاية.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات.

كما تواجد فى المسجد عدد من قيادات وزارة الأوقاف والتنمية المحلية فى مقدمتهم الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، كما حرص على التواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .