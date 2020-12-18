شكرا لقرائتكم خبر عن الكحة تمنع الدكتور أحمد عمر هاشم من خطبة الجمعة في الجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن فضيلة العالم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، محبيه على صحته، وقال إنه يعانى فقط من "كحة"، هى التى حالت بينه وبين أدائه خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر الشريف، والتى أداها بدلا منه الدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

ولد فضيلتُه في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م. وقد قام فضيلتُه بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلسي الشعب والشورى، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق، بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.