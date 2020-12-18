شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حكم براءة المتهمين الثلاثة بتعرية سيدة الكرم فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 تفاصيل حكم محكمة جنايات المنيا، الذى صدر أمس، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سعاد. ث" 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 . شمل الحكم كلا من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالدة "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات . كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم اليوم بالبراءة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حكم براءة المتهمين الثلاثة بتعرية سيدة الكرم فى المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.