النائب العام يأمر بدراسة الطعن على حكم براءة المتهمين بواقعة "سيدة الكرم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه. كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، أصدرت أمس الخميس حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سعاد. ث"، 70 سنة، المعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

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