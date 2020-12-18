شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الغربية»: بدء الدورة المكثفة لأطباء الامتياز 31 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الغربية، عن تنظيم لجنة التعليم الطبي، دورة مكثفة لأطباء الامتياز وحديثي التخرج، لمراجعة الاساسيات الإكلينيكية في الأمراض الباطنة، والأطفال، والنساء والولادة، وطب الطوارئ والجراحة.

أوضحت النقابة أن الدورة تبدأ في 31 ديسمبر وتمتد حتى 18 يناير، ويقدمها الدكتور أحمد علي إسماعيل، والدكتور إبراهيم الشيمي، في طب الطوارئ، والدكتور جيهان الشرنوبي، في طب الأطفال، والدكتور سامح محمود، في الجراحة، والدكتور تامر وحيد، والدكتور حاتم العيشي، والدكتور مصطفي الفيشاوي، والدكتور محمد عبد الحسيب، في الباطنة، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد عبد السلام، والدكتور كامل سالم، في النساء والتوليد.