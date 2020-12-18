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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى سفير الخرطوم بالقاهرة لبحث التعاون وتدريب الأئمة السودانيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، وخالد الشيخ، نائب السفير، لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم المصريين في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
تنطلق الدورة الإثنين المقبل بمحاضرة مشتركة لوزير الأوقاف ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، بحضور كل من الدكتور عبدالرحيم على محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عادل حسن حمزة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان .
وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطي المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف .
كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق.
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