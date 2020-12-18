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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كيلو متر وعدد محطاته 12 محطة، ويمتد من محطة المنطقة الصناعية بـ٦ أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين.
تابع الوزير أعمال تنفيذ أعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر ووجه بان يكون العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه، مشددا على موافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال، وأن يتم تنفيذ كافة مراحل المشروع بالتوازي مع الأعمال المدنية الجاري تنفيذها على أرض الواقع من حيث تنفيذ تصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتي تقوم بها شركة بومباردييه.
وأكد وزير النقل أن مشروع المونوريل بقطاعيه (العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر) يبلغ طوله 98.5 كم بعدد 34 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) وأنه سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
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