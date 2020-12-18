شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم من يخفي إصابته بكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المتوفي جراء إصابته بكورونا نحتسبه عند الله شهيدا.

وأشار هندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إلى أن الإنسان الذي يُخفي إصابته بفيروس كورونا يرتكب إثما لأنه قد يتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين.

وأضاف، أن المصاب بكورونا الذي لا يأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا مذنب ويفعل أمر محرم، داعيا إلى ضرورة مراجعة أنفسنا والأخذ بالإجراءات الاحترازية.