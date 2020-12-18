شكرا لقرائتكم خبر عن بـ625 ألف جنيه.. المنيا تنتهي من تركيب 111 عمود إنارة بطريق الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه جاري تركيب عدد ١١١ عمود إنارة بطريق كورنيش النيل، بالجزيرة الوسطي فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة بدايةً من أمام قوات الأمن حتى كوبري ماقوسة مرورا بمدخل كدوان وطريق بني محمد سلطان في ضوء الخطة الاستثمارية لهذا العام.
وقال مهندس سامح سمعان، مدير المشروعات بمركز ومدينة المنيا، إن تكلفة تركيب أعمدة الإنارة وصلت إلى ٦٢٥ ألف جنيه، وأن مشروعات الكهرباء والتجميل تسير بالتوازي، مع أعمال تبليط وعمل بلدورات بمسافة ٣٢٥ مترا وإحلال وتجديد الجزيرة الوسطى أمام مستشفى الجامعة بالتعاون مع إدارة مشروعات البندر حيث بلغت تكلفة الأعمال (١١٩.٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف جنيه.
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