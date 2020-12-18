شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشؤون الإسلامية»: الدين نهى عن الإضرار بالآخر من الناحية النفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي محمد أمرنا بالأخذ بالأسباب في كل أمور حياتنا وعدم الاعتماد فقط على الدعاء.

أكد هندي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أنه لا بد للإنسان أن يأخذ بكل الأسباب في محيط عمله وإرادته، لافتا إلى أن الرسول الكريم دعانا إلى التداوي إذا أصابنا مرض، وأشار إلى أن الإسلام لم يكتف فقط بدعوتنا بالعناية بأنفسنا لكن أيضا بالحفاظ على البيئة.



وأضاف، أن الدين الإسلامي نهى عن إضرار الإنسان لنفسه أو للآخر حتى من الناحية النفسية، موضحا أن كل ما يضر الإنسان محرم ومجرم، لافتا إلى أن كثير ربط بين الجانب الروحي والنفسي حتى أصبحت الأمور المادية تؤثر على صحة الإنسان النفسية بمعنى إذا خسر الشخص شيئا فإنه قد يتأثر نفسيا ما نهى عنه الدين الحنيف.

ولفت إلى أن الحل في القاعدة التي وضعها الدين الإسلامي بأن الجانب النفسي من يخفف من الصدمات المادية، موضحا أن إذا تعرض إنسان للأزمة فإنه وفقا للدين يعالجها بالصبر.