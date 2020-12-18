شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا يتابع إجراءات مواجهة كورونا بمساجد مركزي سمالوط ومغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جولاته المرورية على المساجد، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهه وباء كورونا المستجد، واستمرار تطبيق قرار غلق دورات مياه المساجد، والالتزام بالكمامة، مشددا على عدم السماح لأحد بخرق أو مخالفة التعليمات مهما كان، وإخطار الإدارة فورا عند ملاحظة أية مخالفة .

شملت الجولة، إدارتي سمالوط ومغاغة، حيث اطمئن خلالها على سير العمل بالإدارات أيضا وتواجد العاملين .

أكد «سلامة» على تواصل مسيرة العمل بكل جهد وأنه لا مجال لكسول أو مهمل .