شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. افتتاح 45 مسجداً جديداً في 12 محافظة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة القوى العاملة توظيف 221 ألفا و702 بشركات خاصة، فضل عن تقارير رياضية وفنية وسياسية، واقتصادية متنوعة..

مفاجأة تحقيقات قضية الممثلة عبير بيبرس: قتلت زوجها واتصورت سيلفى مع جثته

كشف نص تحقيقات النيابة، التى حصل الخليج 365 على نسخة منها، فى قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة، عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

6 معلومات عن الجنوب أفريقى كيجان دوللى صفقة الأهلى المحتملة وبديل سيرينو

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، يخطط للحصول على خدمات نجم فريق مونبيليه الفرنسى كيجان دوللى، بعد فشل ضم النجم الأوروجويانى جاست سيرينو من فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

الأوقاف تفتتح 45 مسجدا اليوم فى 12 محافظة.. صور

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 45 مسجدًا فى 12 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 596 مسجدًا، ففى محافظة القاهرة يتم افتتاح مسجد تحيا مصر فى "الأسمرات 3" ، وفى جنوب سيناء تتفتح الوزارة مسجد: "وادى مكتب – بقرية وادى فيران – مركز أبو رديس".

السكة الحديد تجرى اليوم تعديلات فى تركيب بعض القطارات الخطوط الفرعية

تجرى هيئة السكة الحديد تعديلات فى تركيب بعض القطارات على الخطوط الفرعية بالوجه البحرى اعتبارا من اليوم الجمعة حيث تستبدل العربات المطورة ذات اللون الأصفر بعربات مميزة تشمل:

الأرصاد تتوقع شبورة كثيفة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالعاصمة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

واشنطن بوست تكشف عن اختراق هولندى حساب ترامب على تويتر بتخمين كلمة المرور

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الهولندى فيكتور جيفرز الذى اخترق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على توتير قبل ست سنوات، قال إنه فعل ذلك بتخمين كلمة السر yourefired أو أنت مفصول.

طوارئ بجامعة عين شمس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. الكليات تبدأ إعلان الجداول وترفع شعار "كمامتك وكحولك وامتحن".. الاختبارات على فترات ومتر ونصف بين كل طالب باللجنة وأماكن للدخول وأخرى للخروج

- آداب عين شمس تعلن انطلاق الامتحانات السبت وتنبه على الطلاب بارتداء بالكمامة والتعقيم أول بأول

- عميد كلية الزراعة لليوم السابع: تصحيح إليكترونى ومسارات لدخول وخروج الطلاب

- عميدة كلية الهندسة لليوم السابع: انطلاق الامتحانات 16 يناير وتقليل مدة الامتحان لساعتين بدلا من 3 ساعات

ظروف استثنائية ستمر بها امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات هذا العام فى ظل التخوفات من فيروس كورونا المستجد وسط زيادة أعداد الإصابات حول العالم، فتعيش الجامعات المصرية حالة طوارئ للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وترفع شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

حقيقة نقل الفنان محمد منير للمستشفى بسبب وعكة صحية.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر إعلامية، عن مرور الفنان محمد منير بوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، وحجزه قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة فى مصر.

وقالت المصادر، إن الفنان محمد منير يجرى العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

كورونا يحرم الأهلى والمحلة من موسيمانى وخالد عيد فى مواجهة الدورى

يواجه النادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء الجمعة، فريق غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام، فى إطار الجولة الثانية من منافسات الدورى.

ويسعى الأهلى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات بعدما حقق الفوز على مصر المقاصة فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يأمل الفلاحين فى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع سموحة بهدف لمثله فى الأسبوع الأول.

مكاسب الذهب بالجملة هذا الأسبوع.. ارتفاعات قياسية وتسجيل أعلى مستوى فى ديسمبر.. المعدن الأصفر يقفز 21 جنيها فى مصر منذ بداية الأسبوع.. وتوقعات بهبوط عالمى مع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح

حقق الذهب ارتفاعات كبيرة هذا الشهر ومكاسب بالجملة على المستوى العالمى، وكذلك المحلى فى مصر، فى ظل أجواء متوترة عالميا فى الشأن الاقتصادى، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.

إغلاق طريق مصر السويس الصحراوى بسبب وجود شبورة كثيفة منعا للحوادث

أغلقت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق السويس من مناطق الكيلو 109 اتجاه القاهرة، والكيلو 54 اتجاه السويس بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

المرور تعيد فتح طريق السويس الصحراوى بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات

أعادت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق السويس الصحراوى بعد تلاشى الشبورة المائية من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، أغلقت طريق السويس من مناطق الكيلو 109 اتجاه القاهرة، والكيلو 54 اتجاه السويس، بسبب وجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية .

القوى العاملة تعلن تشغيل 221 ألفا و702 مليون جنيه إعانات بسبب كورونا فى 2020

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يرمى إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوى القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم فى خفض معدلات البطالة التى وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل .

أين تمثال حصان الزقازيق؟ محافظ الشرقية يحل اللغز في تليفزيون الخليج 365

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة أعدتها إسراء عبد القادر، وقدمتها رغدة بكر، استعرضت خلالها القصة الكاملة لواقعة اختفاء تمثال حصان مصنوع من خردة السيارات بالزقازيق. واقعة غريبة شهدتها مدينة الزقازيق، بعد أن استيقظ الأهالى صباح أمس الخميس، ولم يجدوا تمثال الحصان المصنع من الخردة الذى يزين مدخل المدينة.