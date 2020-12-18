الحكومة تنفى الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج. وكانت الحكومة قد نفت ما تردد من أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021

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