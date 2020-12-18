شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تحقيقات قضية الممثلة عبير بيبرس: قتلت زوجها واتصورت سيلفى مع جثته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نص تحقيقات النيابة، التى حصل الخليج 365 على نسخة منها، فى قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة، عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة عند مواجهتها بالحرز رقم 19855، وهو عبارة عن هاتف محمول المتهمة حول صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضى، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجنى عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر" وتظهر المتهمة في الصورة وهى تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة "مكنتش مصدقة أنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لى أنه توفى ".

وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت "معرفشى "، ولم تجب المتهمة عن سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدى ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف .

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ، مفادة وفاة نجله "عمرو س س ع" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.