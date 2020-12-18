شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار الخيري يعلن توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الـ60.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع إحدى جمعيات رعاية الكفيفات، وذلك بحضور عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤلين من الطرفين، للمساهمة في تشغيل دار مسنات كفيفات الجمعية، وذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتخفيف العبء عن كبار السن من الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم.

ويهدف توقيع البروتوكول إلى توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الستين، نظرا لوجود العديد منهن من فاقدي الرعاية الأسرية أو عدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن.

وصرح عماد راغب بأن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وتنموي بمنهجية تكفل منحهم الحق في العيش الكريم، وبشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتكاملة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، موضحا ان صندوق عطاء سيقوم بتمويل تشغيل الدار والتي تتضمن شقق سكنية لإيواء المسنات الكفيفات مجهزة بمطعم لتقديم وجبات غذائية صحية وعيادة طبية لتوفير رعاية طبية لائقة إلى جانب توفير برامج للانشطة الترفيهيه والثقافية لهم.