شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات يشدد على اتباع إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خطيب صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات، أن الوقاية خير من العلاج، وعظمة ديننا الحنيف أوصت بالابتعاد عن كل ما يضر، ومما لاشك فيه أن الصحة والعافية أشد نعم الله على خلق الله .
وأضاف، أن الوقاية خير من العلاج ومن أجل هذا وجب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية فى ظل الظروف التى تمر بالعالم كله، متابعا أن النبى صلى الله عليه وسلم أحرص على ما ينفعك واستعان بالله ولا تقف عاجزا " كذلك يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعى.
وتابع خطيب صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر، أنه يجب على المريض أن يبتعد من تلقاء نفسه حتى يمن الله عليه بالشفاء لأن النبى قال لا ضرر ولا ضرار ومن علامات كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعا ، اول صلاة جمعة بمسجد تحيا مصر بالاسمرات، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف والتنمية المحلية فى مقدمتهم الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، كما حرص على التواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .
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