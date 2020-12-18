شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد أول صلاة جمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الجمعة، اول صلاة جمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات.

كما تواجد فى المسجد عدد من قيادات وزارة الأوقاف والتنمية المحلية فى مقدمتهم الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، كما حرص على التواجد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 45 مسجدًا فى 12 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، 596 مسجدًا، ففى محافظة القاهرة يتم افتتاح مسجد تحيا مصر فى "الأسمرات 3" ، وفى جنوب سيناء تتفتح الوزارة مسجد: "وادى مكتب – بقرية وادى فيران – مركز أبو رديس"، وفى الغربية تفتتح مساجد:"أولاد بصالة - فيشا سليم – طنطا، نور الإسلام - العتوة القبلية – قطور، السلام - طنبارة - المحلة الكبرى"، وفى البحر الأحمر تفتتح مديرية الأوقاف مسجدى:" آل الشيخ ، الحسن والحسين" بالغردقة، وفى المنوفية مساجد:"الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف، الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا، السادات – البتانون – مركز شبين الكوم، الفتح – سروهيت – مركز منوف"

وفى الفيوم تفتتح المديرية مساجد:"عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق – طامية، الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة – أطسا، عفا الله – العزب – الفيوم، النور – الفوز – الغرق – أطسا، أبو سعده – النصارية – أبشواي"، وفى بنى سويف يتم افتتاح مسجد الرحمة – قرية شريف باشا مركز بنى سويف"، وفى محافظة قنا يتم افتتاح مساجد: "الركاكبة – الشرقى سمهود أبو تشت، الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت، الدقانوة – المحارزة – أبو تشت، عبد الرؤوف الشاذلى – الخرائقة – قوص"

وفى الوادى الجديد تفتتح الوزارة مساجد:"نزلة الشبان المصرية – موط، الروضة بالقصر – القصر، 23 يوليو – موط"، وفى الجيزة تفتح مسجدى :"الخلفاء الراشدين – دهشور – البدرشين، والشمس – 6 أكتوبر، وفى أسيوط تفتتح مساجد :"النور - البورة مركز أسيوط، درويش - العدر مركز أسيوط، الرحمة - جبانة منفلوط، الرحمن - نزلة عطية بمركز البدارى، الحرمين - نزالى جانوب القوصية، آل عرنوس - قرية الشناينى صدفا، الرحمة - عرب التتالية القوصية"، وفى دمياط تفتتح مساجد :"وبالوالدين إحسانا - طريق بور سعيد – دمياط، العزة – العنانية، دار السلام – العنانية، رياض الجنة – العنانية، الحسن – العنانية، الصادق الأمين - أولاد حمام، أنس بن مالك – الخلفية، والسيدة زينب - دمياط الجديدة، البدرى - دمياط الجديدة، الأنصار - دمياط الجديدة، المدينة المنورة دمياط الجديدة، الرحمة – الفؤادية".