شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة انه فى ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير( طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية)، حيث يتم البدء فى إنشاء عدد(3) كوبرى مشاه بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاه، وذلك حفاظاً على امن وسلامه المواطنين وللتيسير عليهم اثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث .

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قيام الشركة المسند اليها الأعمال بالبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاه بطريق الفيوم بالإتجاهين بالمواقع الآتية ( المنطقة المواجهه لمدارس مصر للغات - المنطقة المواجهه لبوابة خوفو حدائق الاهرام - المنطقة المواجهه لبوابة أحمس حدائق الاهرام.)

واشار المحافظ ان الأمر يستلزم إستقطاع حارة مرورية من طرق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى فى الإتجاهين ابتداءاً من اليوم ولمدة شهرين لحين الانتهاء من إنشاء كبارى المشاه المشار إليها وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

كما أوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية .