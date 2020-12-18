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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 19 ديسمبر 2020 إلى الخميس 24 ديسمبر 2020 .
- يوم السبت 19 ديسمبر 2020 :
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- يوم الأحد 21 ديسمبر 2020
شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- الثلاثاء 23 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- يوم الخميس 21 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة
شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.