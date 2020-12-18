شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 19 ديسمبر 2020 إلى الخميس 24 ديسمبر 2020 .

- يوم السبت 19 ديسمبر 2020 :

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الأحد 21 ديسمبر 2020

شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- الثلاثاء 23 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الخميس 21 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.