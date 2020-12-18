شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة المنيا» تشكّل لجنة لاختيار أفضل الرسائل العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس كلية الصيدلة، برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد الكلية، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مختصة لاختيار أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وأفضل بحث تطبيقي وأفضل رسالة تطبيقية سواء ماجستير أو دكتوراه.

يترأس اللجنة الدكتور حاتم عبدالمنصف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.